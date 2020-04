Sergipe registra a primeira morte de mulher de 61 anos provocada pelo coronavírus

02/04/20 - 06:15:16

O estado de Sergipe registrou nesta terça-feira (01) a primeira morte provocada pelo coronavirus.

As informações passadas pela secretaria de saúde são de que a mulher de 61 anos foi internada inicialmente no hospital Nestor Piva em Aracaju, e em seguida foi encaminhada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde acabou morrendo na madrugada de hoje.

A paciente, que era diabética, hipertensa e com histórico de doença vascular periférica, chegou ao Huse em estado grave. O falecimento aconteceu nesta madrugada.

Até o momento, foram descartados 308 caos; Receberam Alta: 06; Confirmados: 22. Locais: Aracaju: 19, Propriá: 2. Nossa Senhora da Glória: 1

Com informações do radialista Evenilson Santana, no programa Sergipe em Debate

Munir Darrage