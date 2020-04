SUSP RECEBE CURSO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MINIMIZAR OS RISCOS

SUSP RECEBE CURSO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MINIMIZAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19

O curso é disponibilizado em uma plataforma de EaD e foi elaborado com base em dados fornecidos pela Interpol e pelo ICE

Tendo em vista a ocorrência da crise pandêmica do Covid-19, e buscando proteger e auxiliar os profissionais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), foi disponibilizado um curso de medidas preventivas. Com um conteúdo auto explicativo e breve, o curso contém oito páginas correspondentes a 2 horas aulas.

De acordo com as informações da organização, o material desenvolvido pelo Departamento de Polícia da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Dep/Senasp) fornece orientações aos profissionais de segurança pública para prevenção de contágio do Covid-19.

O conteúdo foi consolidado nos últimos dias pela major BM Cecilia, dda Paraíba, com apoio de outros profissionais do Corpo de Bombeiros(CBM) e da Polícia Militar (PM) daquele estado, e composto por médicos especialistas.

Ainda de acordo com as informações, como o Brasil é membro da Interpol, foram utilizados como fonte, guias e protocolos internacionais adotados pela Organização Internacional de Polícia Criminal (OICP), criados exatamente para fazer frente a pandemias como a da Covid-19, nos países que a integram. 194 países também são legítimos destinatários desse conteúdo.

O mesmo grupo de bombeiros militares também adaptou e utilizou material produzido pela Immigrations & Customs Enforcement (ICE), do United States Department of Homeland Security, destinado a pandemias em geral. A Coordenação de Ensino da Dep/Senasp acaba de colocar o curso em nossa plataforma de EaD.

O curso é pequeno, tendo oito páginas, e conta com dois módulos: Orientações Gerais & Recomendações de Prevenção. Ao final do primeiro módulo, o aluno avaliará seu conhecimento, seguindo para o módulo seguinte.

O curso é potencialmente útil para a mitigação dos problemas dos integrantes do SUSP, no enfrentamento da Covid-19. Esses profissionais correm riscos consideráveis durante esse período, já que se encontram ininterrupta e permanentemente na linha de frente.

O projeto do curso teve participação instrumental da Coordenação de Inovação & Implementação de Projetos (proposta) e da Coordenação Geral de Ensino (desenvolvimento).

