Batalhão da Restauração suspende atendimento por 30 dias por conta do Covid-19

03/04/20 - 09:14:46

A direção do Batalhão da Restauração emitiu uma nota para informar que, por conta da Pandemia do coronavírus, a instituição está suspendendo o atendimento e triagem dos dependentes químicos que desejam iniciar o tratamento no Batalhão da Restauração pelos próximos 30 dias.

Neste momento estará sendo feito uma lista de espera através do WhatsApp: 99826-2166.

Diante da gravidade do momento enfrentado no mundo, o Batalhão pede a compreensão de todos.