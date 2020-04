Bloqueados acesso a estacionamentos da Praia Formosa

03/04/20 - 13:51:36

Prefeitura bloqueia acesso aos estacionamentos da Orla, Praia Formosa e 13 de Julho

Como forma de evitar aglomerações e a consequente proliferação do novo coronavírus, causador da covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e Guarda Municipal (GMA), bloqueou o acesso aos estacionamentos da Orla da Atalaia, Praia Formosa e Calçadão da 13 de julho.

Necessária e fundamental durante a pandemia de covid-19, essa medida restritiva adotada pela administração municipal se deu após a constatação de que uma parcela da população ainda não entendeu a gravidade da situação e do estado de emergência em saúde, e, por conta disso, deixa de adotar as devidas recomendações da Organização Mundial da Saúde e dos decretos municipais que visam estimular as pessoas a manterem o distanciamento social.

O trabalho está sendo realizado de maneira conjunta entre os agentes de trânsito, responsáveis pelo fechamento destes espaços, e pelos guardiões municipais, que dão apoio logístico, de segurança e repassam as orientações sobre a necessidade de distanciamento social. Caberá a ambos a realização de rondas pelos locais.

“O bloqueio dos estacionamentos da Orla da Atalaia, Calçadão da 13 de Julho, Praia Formosa e outros espaços de lazer é uma determinação da Prefeitura de Aracaju em meio ao avanço dos casos confirmados de covid-19, em Aracaju, e à constatação de que parte da população não tem seguido à risca a recomendação de isolamento social, mesmo com as mensagem constante da administração pública municipal na mídia tradicional e na internet para que as pessoas fiquem em casa para evitar a propagação do novo coronavírus. É uma situação que compromete a saúde coletiva e continuaremos fazendo o que for possível para que as pessoas vão às ruas apenas em casos de extrema necessidade.”, explica o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Nesses locais que tiveram suas áreas de estacionamento fechadas, a SMTT instalou placas de proibição de estacionar, de maneira que os condutores que desrespeitarem a medida poderão ser multados, conforme legislação de trânsito.

Informações e foto SMTT