CHEGA A ARACAJU, CASAL QUE ESTAVA EM PORTUGAL E LUTAVA PARA RETORNAR

03/04/20 - 08:18:22

Um casal sergipano que estava em Portugal, onde foram visitar uma filha que mora na Costa de Taparica, local próximo a Lisboa, conseguiu retornar e já está em Aracaju.

Depois de muita luta, o casal desembarcou em Aracaju na noite desta quinta-feira (02), após conseguir comprar passagem no aeroporto de Lisboa.

As informações passadas pelo próprio Gilberto M. Silva na manhã desta sexta-feira (03) são de que eles mantinham contato diário com o aeroporto de Portugal, na tentativa de conseguir as passagens e, nesta quinta, foram informados que estavam disponível cinco passagens para a venda. De imediato, fizeram a compra, já que estavam com suas bagagens às mãos e pronto para o retorno.

O casal adquiriu as passagens e conseguiu chegar a São Paulo onde também foram obrigados a comprar novas passagens para Aracaju.

Colaborou com informações e foto o jornalista Evenilson Santana, no programa Sergipe em Debate