Coronavírus: Prefeitura manterá a suspensão das feiras livres por mais uma semana

03/04/20 - 12:44:39

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu, na manhã desta sexta-feira (03), os membros do Comitê de Operações Emergenciais (COE), por videoconferência, para estabelecer novas medidas de enfrentamento ao coronavírus em Aracaju. Diante dos dois primeiros óbitos em decorrência da doença e do aumento do fluxo de pessoas nas ruas, ficou mantida a suspensão das feiras livres por mais uma semana. Além disso, o COE definiu que as blitz da Guarda Municipal e da Defesa Civil nos bairros serão reforçadas e o fechamento de estacionamentos públicos pelos agentes de trânsito será mantido.

“Fizemos mais uma reunião do COE e diante da avaliação do quadro atual do coronavírus em Aracaju, estabelecemos o endurecimento das medidas com foco no isolamento social. A principal delas foi a manutenção, por mais uma semana, do fechamento das feiras livres. Tínhamos uma previsão inicial de retomadas das feiras na próxima semana, mas com o aumento do número de pessoas nas ruas, desobedecendo a quarentena, e com a ocorrência das duas primeiras mortes, entendemos que se faz necessário postergar a retomada das feiras por mais uma semana”, justificou o prefeito.

Edvaldo destacou que, desde a quarta-feira, 1º, a Guarda Municipal, a Defesa Civil e a Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT) estão atuando na orientação das pessoas que estão circulando pelas ruas, principalmente nas praias, calçadões e praças, para que retornem para suas casas. “Uma medida que já havíamos tomado no início da semana e que reforçamos nesta reunião do COE é o trabalho de orientação das pessoas que estão desrespeitando a quarentena. Reforçaremos este trabalho de orientação para que as aglomerações não aconteçam nos espaços públicos, além de continuarmos fechando os estacionamentos públicos. Estenderemos este trabalho para os bairros”, explicou.

Unidades exclusivas para síndromes gripais

Na área da Saúde, o prefeito e a secretária da pasta, Waneska Barboza, anunciaram a abertura de mais uma unidade básica de Saúde (a sétima) para atendimento exclusivo de síndromes gripais – a UBS Geraldo Magela, no conjunto Orlando Dantas. Também informaram o início do funcionamento dos contêineres para atendimento de pacientes com gripe na Unidade de Pronto Atendimento Fernando Franco, no conjunto Augusto Franco.

