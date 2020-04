COVID-19 – FALECE A MÃE DA PRIMEIRA PACIENTE QUE MORREU EM ARACAJU

03/04/20 - 08:46:32

Faleceu na manhã desta sexta-feira (03), uma mulher de 92 anos, mãe da primeira paciente que morreu vítima do coronavírus em Aracaju.

Segundo informações passadas pela família, o atestado expedido pelo médico informa que a idosa morreu por problemas respiratórios, porém isso só será confirmado após os exames que serão feitos pela secretaria de saúde.

De acordo com a assessoria de imprensa do Ipesaúde, a mulher veio a óbito com uma síndrome respiratória aguda grave que resultou em uma pneumonia não específica.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que a terceira familiar com suspeita da doença se encontra internada no Hospital Nestor Piva.

Por conta dessa situação, familiares estão preocupados e devem passar por exames imediatamente para que seja feito os procedimentos para o tratamento, caso seja confirmado infecção por conta do contato com as vitimas.

Com informações do jornalista Evenilson Santana