Diná Almeida reforça importância de isolamento social após óbitos por coronavírus

03/04/20 - 06:05:50

Faleceram na manhã desta quinta-feira (02) duas pessoas infectadas por coronavírus em Sergipe. São os primeiros óbitos em decorrência da pandemia no estado. Ambas as vítimas residiam em Aracaju e estavam no grupo de risco.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) e o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), lamentaram os óbitos em suas redes sociais e reforçaram a importância de se manter o isolamento social, posição defendida pela deputada estadual Diná Almeida. “É um momento muito difícil, não só para os familiares, mas também para todos os sergipanos. Envio meus profundos sentimentos às famílias. O coronavírus é uma ameaça real e o isolamento social é a melhor forma de evitar com que mais pessoas sejam contagiadas.”

Aracaju já tem transmissão comunitária do covid-19, que ocorre quando uma pessoa é contaminada sem ter contato com outro paciente que tenha trazido o vírus de fora. Pensando nisso, Diná alerta: “Com a chegada de novos testes a expectativa é que mais casos da doença sejam confirmados. Devemos manter a serenidade e respeitar as recomendações dos órgãos responsáveis. Aqueles que possam, fiquem em casa! O governo tem feito sua parte com medidas para a economia e saúde e cabe a população fazer a sua parte também”, afirma.

De acordo com os dados da Secretária de Estado da Saúde, Sergipe tem 23 casos confirmados, sendo 20 em Aracaju, dois em Propriá e um em Nossa Senhora da Glória. Seis pacientes já receberam alta e dois óbitos foram confirmados.

por ascom