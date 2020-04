ELBER BATALHA DIZ QUE NÃO POLITIZA, APENAS CUMPRE A SUA FUNÇÃO DE FISCAL

03/04/20 - 19:11:27

O vereador Elber Batalha (PSB) disse, nesta sexta-feira (3), que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) notíciou em todos os meios de comunicação que iria distribuir cestas básicas para os alunos da rede pública de Aracaju E não compriu com o prometido. Isso gerou revolta na população nesse momento difícil. Segundo Elder, a gestão Edvaldo Nogueira está omissa nesse processo do Coronavírus no que diz respeito as ações sociais.

Lembra que “enquanto o Governo Federal e o Congresso Nacional aprovaram a ajuda social e o socorro às empresas, enquanto o governo do estado reforma a Hildete Falcão e o HPM pra receber os pacientes com Covid19, alem de ter suspendido a cobrança da DESO para a população de baixa renda, a prefeitura abandona os ambulante à própria sorte, continua cobrando ISS eTLF do empresários impedidos de trabalhar e ainda Aracaju é a única capital do Brasil que não suspendeu a cobrança das parcelas do IPTU”!

– O que faço não é politizar a situação, e sim cumprir minha função de fiscal e cobrar o mínimo de sensibilidade dessa gestão. Não há ações efetivas da PMA além do decreto da queretena e esse arremedo de cestas básicas, concluiu.