EMBRAPA LANÇA LICITAÇÃO PARA OBRA DE LABORATÓRIO DE PISCICULTURA MARINHA

03/04/20 - 15:19:49

A Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE) publicou na sexta (3) o edital de licitação pública para tomada de preços para a execução dos serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura da obra de construção do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Piscicultura Marinha (Lapimar) e reforma e ampliação do Laboratório de Sanidade de Organismos Aquáticos em sua sede na Avenida Beira Mar.

Do tipo ‘Menor Preço Global’, a licitação terá o ato de abertura dos envelopes de documentação e propostas na quarta (22 de abril) às 9h30 no horário de Brasília, na Fundação Eliseu Alves (entidade designada em convênio para a execução financeira), localizada dentro do complexo da Embrapa Sede – Edifício Vitrine – Parque Estação Biológica – Av. W3 Norte (Final) S/N – Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70770-901.

Por conta da pandemia do coronavírus, os licitantes interessados em participar do certame não precisam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas. Os envelopes com a documentação e com a proposta podem ser enviados via Correios ou outra forma de entrega física para o endereço da Fundação, atentando para as datas e horários finais para recebimento.

Somente será admitida a participação, na licitação, de Empresas devidamente registradas no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia – CREA no Município de Aracaju, ou visto quando se tratar de empresa de outra localidade.

Para mais informações e esclarecimentos, estão disponíveis os contatos do Setor de Patrimônio e Suprimentos da Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE) – (79) 4009-1376 / [email protected] / [email protected] Contato de celular – (79) 99103-4444 (Orlando – Serviço de Engenharia).

SERVIÇO:

O que: Licitação para Tomada de Preços TP_02_2020/2020

Objeto: Execução dos serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura de execução da obra de construção do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Piscicultura Marinha (LAPIMAR) e reforma e ampliação do Laboratório de Sanidade de Organismos Aquáticos na Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE)

Tipo: Tomada de Preços

Unidade: Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE)

Data: 22/04/2020 – 9h30 (horário de Brasília

Endereço: Embrapa Sede, Edifício Vitrine, Fundação Eliseu Alves, PqEB – Av. W3 Norte (Final) S/N – Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70770-901, referencia (atrás do Boulevard Shopping Asa Norte)

Responsável: Paulo César Silva de Carvalho – Chefe-adjunto de Adimnistração

Telefone: (79) 4009-1331 / 4009-1376 / 99103-4444 (Orlando – Engenharia)

Observações: Tipo Menor Preço Global

Link do Comprasnet: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Link para baixar edital: https://www.embrapa.br/documents/1355017/1732232/TP_02_2020/919e6c46-a549-e3e6-4c75-eafa1fd76859

Fonte Embrapa Tabuleiros Costeiros