Fábio Reis nega crise no MDB de Aracaju, mas chamará Garibaldi para conduzir processo

03/04/20 - 20:03:01

O presidente do Diretório Estadual do MDB em Sergipe, deputado federal Fábio Reis, disse nesta sexta-feira (03), que ficou “muito triste” ao tomar conhecimento, através da imprensa [coluna Plenário, do portal Faxaju – www.faxaju.com.br], de que o partido não apresentaria chapa para vereador de Aracaju, para as eleições municipais deste ano.

– Dei toda a autoridade ao meu amigo e companheiro Jackson Barreto, presidente do Diretório Municipal do partido, para que ele conduzisse todo o processo de articulação para montagem de uma chapa competitiva à Câmara de Aracaju, e estou sendo informado que não haverá candidatura a vereador. Lamento muito tudo isso, disse Fábio Reis.

O deputado federal Fábio Reis disse que garantiu “tudo para a formação da chapa, inclusive o Fundo Especial para os pré-candidatos do MDB a vereador e não estamos conseguindo apresentar candidaturas”, lamentou.

Procura Garibaldi – Fábio Reis anunciou que a partir da próxima semana [segunda ou terça-feira] vai procurar o deputado estadual Luis Garibaldi (MDB) para que ele passe a conduzir esse processo da legenda nas eleições municipais e apoie a reeleição de Edvaldo Nogueira (PDT) à Prefeitura: “Garibaldi terá apoio total do partido para pleitear candidatura a vice-prefeito”, disse Fábio Reis.

Fábio Reis disse, ainda, que houve um esvaziamento do MDB em Aracaju, e o partido perdeu dois vereadores, Dr. Gonzaga e Bigode, por causa do atual presidente municipal Jackson Barreto. Acrescentou que dois deputados do MDB também estão deixando o partido: “Zezinho Guimarães e o próprio Luis Garibaldi”.

O presidente regional do MDB nega que esteja havendo crise política dentro do partido em Aracaju, mas insiste em dizer que lamenta profundamente essa ausência da legenda na disputa por vagas na Câmara Municipal da Capital, justificando que o MDB é importante por sua história no Estado e lembrando que “a sigla tem o maior tempo na TV e rádio para a propaganda eleitoral.

Segundo ainda Fábio Reis, prováveis nomes ligados a ele e que seriam candidatos a vereador por Aracaju, “não sentiram apoio do MDB da Capital e ingressaram no Partido Pregressista, do deputado federal Laércio Oliveira, que os acolheram muito bem”, concluiu Fábio.