FORÇAS ARMADAS REFORÇAM APOIO AO ESTADO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

03/04/20 - 05:45:18

O governador Belivaldo Chagas recebeu, na tarde desta quinta-feira (02), o comandante da 6º Região Militar do Exército Brasileiro, General João Batista Bezerra Leonel Filho e o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, Tenente Coronel Magalhães. Os comandantes foram ao Palácio de Despachos, colocar o Exército Brasileiro à disposição do Governo de Sergipe para atuar no combate a pandemia do Coronavírus (Covid-19) no Estado.

O governador agradeceu o apoio e a disposição do Exército Brasileiro em colaborar com o combate ao vírus e ressaltou que a relação do governo sergipano com a corporação sempre foi muito especial e de parceria. Ele ressaltou a colaboração que sempre recebeu em ocasiões especiais como a seca, e sabe que, agora, poderá contar com o auxílio do Exército.

Belivaldo Chagas disse que está preocupado com toda a situação e com a demora da chegada dos kits para testar os pacientes. “Temos que nos preparar para enfrentar o pior. Desde a escassez de equipamentos, insumos e recursos humanos. Adquirimos 20 mil kits para fazer o teste rápido do Coronavírus e precisamos do apoio das Forças Armadas para distribuir esse material e demais insumos nas unidades de saúde do estado”, acentuou. A previsão é que esses kits cheguem até o final de semana.

De acordo com o governador, ao realizar com mais agilidade os testes nos pacientes suspeitos, é possível ter um número real de casos confirmados e descartados num menor espaço de tempo.

O general Leonel Teixeira afirmou que o Exército sempre trabalhou em frentes sociais, a exemplo do combate ao mosquito da Dengue, mas neste momento está voltado para combater a pandemia do Covid-19. Ele disse que a corporação está pronta para atuar e auxiliar o governo no combate ao vírus naquilo que se fizer necessário a presença do Exército.

