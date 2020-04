Gilvando Barbosa confirma Raimundão da Civil como pré-candidato a vice em Salgado

03/04/20 - 06:17:45

O pré-candidato a prefeito Gilvando Barbosa (MDB) confirmou o nome de Raimundão da Civil como seu pré-candidato a vice para as eleições deste ano no município de Salgado. Gilvando usou as redes sociais para divulgar a foto dos dois juntos e informar da pré-candidatura.

“Quem está com a gente se somando ao nosso projeto é Raimundão da Civil, que fechou comigo sua pré-candidatura a vice-prefeito de Salgado. Tanto eu quanto Raimundão estamos visitando amigos para fortalecer nossas parcerias e fechar novos ciclos com gente nova que tá chegando”, escreveu Gilvando.

Gilvando é ex-prefeito de Salgado e já teve sua esposa Janete como também prefeita do município. Semana passada, ele confirmou a adesão de vereadores ao seu grupo, que está crescendo e confirmando novos nomes e alianças.

Assessoria de Comunicação