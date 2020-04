Gokursos oferece novos cursos gratuitos durante a quarentena

03/04/20 - 13:13:11

A grande procura fez com que a plataforma ampliasse as opções de cursos disponíveis

Por: Silvia Fragoso

A Gokursos Educação continuada, em parceria com a UNINASSAU, UNINABUCO, UNAMA, UNG, UNIVERITAS e UNINORTE, instituições de ensino mantidas pelo Ser Educacional, ampliou a ofertas de cursos online gratuitos em diversas áreas. A plataforma agora oferece mais de 40 opções de cursos para quem está em isolamento social e quer aproveitar o tempo para se capacitar.

Mais de 25 mil pessoas realizaram cadastro no site e já estão assistindo as aulas de cursos como Marketing Digital, Banco de Dados e Direito Aplicado ao Empreendedorismo Digital, por exemplo. Agora, o público interessado pode se inscrever em cursos como Análise de Jogo, Jogadas e Instrução em Tempo Real, Desenvolvimento de Aplicações para Internet, Língua Brasileira de Sinais – Libras, Montagem e Edição, Fatores Humanos e Psicologia na Aviação Civil.

O Diretor Executivo de Inovação e Serviços do Ser Educacional, Joaldo Diniz, ressalta a importância da ampliação do projeto. “Este é um momento que todos precisam ajudar. Como instituição de ensino superior, temos como compromisso auxiliar na capacitação da população e o momento de isolamento social é uma oportunidade para que as pessoas realizem cursos de curta duração que poderão auxiliar na profissão deles ou trazer uma nova oportunidade de vida para as pessoas”, explica.

A gratuidade dos cursos segue até o dia 04 de abril. Há opções de capacitação com duração mínima de 30h e máxima de 60h e, após a inscrição, as aulas ficam disponíveis durante 15 dias. Para se inscrever, é preciso acessar o site https://gokursos.com.