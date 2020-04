GOVERNO DE SERGIPE INICIA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO

Licitação em curso prevê a aquisição de 180 toneladas de sementes; 18 mil famílias de pequenos agricultores serão beneficiadas

Quem vive no campo sabe que é tempo de preparar a terra para o plantio do milho. E seguindo a tradição, o Governo de Sergipe mantém o programa de Distribuição de Sementes, mesmo em meio à pandemia. O processo licitatório foi deflagrado na última quarta-feira (01.04), com a publicação dois editais de Pregão Eletrônico no Diário Oficial do Estado, para aquisição de 180 toneladas de sementes de milho certificadas e de variedade crioula. A execução do programa é da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), a partir de um investimento de cerca de R$ 1 milhão. Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Funcep, destinados pela Secretaria de Estado da Inclusão Social – SEIAS, através de Termo de Cooperação Técnica celebrado também com a Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri.

O primeiro edital abre o período 1º a 8 de abril para o credenciamento de pessoas físicas e ou jurídicas para fornecimento de 20 toneladas de sementes de milho crioulas das cultivares batoque, cateto, papo de peru, pé de boi, ribeirão, taquaral, eldorado e caiano. O segundo edital prevê, para o dia 8 deste mês, a abertura das propostas para a aquisição de 160 toneladas de sementes de milho certificadas.

Segundo a Emdagro, o órgão estima finalizar essa primeira etapa do programa até a segunda quinzena de abril. “Essa é a primeira etapa do programa do Governo do Estado, que é a fase da aquisição das sementes de milho. Estimamos realizar o empenho da presente despesa até o próximo dia 15 de abril”, disse o presidente Jefferson Feitoza de Carvalho. Ainda segundo ele, com a compra das sementes, o Governo do Estado vai beneficiar 18 mil famílias de pequenos agricultores e assentados da reforma agrária de todas as regiões de Sergipe. “Serão ofertadas sementes de excelente qualidade em época oportuna e apropriadas para o plantio”, assegurou o presidente da Emdagro.

O secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, destaca a importância da medida para a cadeia de produção de alimentos. “O programa de distribuição de sementes trouxe resultados excelentes no ano passado. Sensível à situação dos agricultores, o governador Belivaldo Chagas determinou a manutenção do programa mesmo em meio à pandemia, entendendo sua importância para o plantio do milho. Sabemos que um dos serviços considerados essenciais é a produção de alimentos. Existe toda uma cadeia funcionando no campo para garantir a segurança alimentar das cidades. Também por isso, se manteve a permissão para funcionamento das lojas de insumos agrícolas e produtos agropecuários – logicamente, dentro das medidas preventivas recomendadas”, afirmou André.

Os editais podem ser consultados no site da www.emdagro.se.gov.br e o credenciamento acontece na sede da Emdagro, situada à Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº, Bairro Capucho, em Aracaju. Os interessados deverão entregar suas propostas no período de 1º a 08 de abril, das 07h às 13h.

