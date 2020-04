GOVERNO CONFIRMA MAIS TRÊS CASOS DE COVID-19 EM SERGIPE. AGORA SÃO 27

03/04/20 - 18:34:24

O novo boletim epidemiológico do Covid-19, divulgado nesta sexta-feira, 3, pelo Governo do Estado, aponta um aumento de mais três casos confirmados em Sergipe. Com este, sobem para 27 o número de casos confirmados no Estado. São 375 casos descartados até o momento e dois óbitos.

Testaram positivo dois homens, de 45 e 49 anos, e uma mulher de 25 anos, todos residentes em Aracaju. Os dois homens estão internados. A mulher está em isolamento domiciliar. Dos casos confirmados, 14 receberam alta e estão clinicamente bem.

Panorama atual

Receberam Alta: 14

Óbitos: 02

Confirmados: 27

Aracaju: 23

Propriá: 02

Nossa Senhora da Glória: 01

Capela: 01