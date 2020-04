HOMEM USANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA É PRESO POR AGREDIR A COMPANHEIRA

03/04/20 - 14:13:36

Policiais militares do 5º BPM foram acionados nesta sexta-feira (03) para atender uma ocorrência após serem informados que existia uma aglomeração de pessoas onde estaria ocorrendo uma confusão.

Assim que foram acionados, os militares chegaram ao local e perceberam que um dos elementos envolvidos na confusão estava com tornozeleira eletrônica.

Lá, os militares comprovaram que ele estava agredindo sua companheira. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.

As informações são de que, mesmo estando com medida protetiva por já ter espancado a esposa ele ainda continua com ações de espancar sua ex-companheira.

Com informações do subtenente Heliomarto Rezende