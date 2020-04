MORRE O JORNALISTA, RADIALISTA E PRODUTOR ALUÍSIO CONCEIÇÃO MENEZES

03/04/20 - 13:28:23

Faleceu na manhã de hoje, 03, o jornalista, radialista e produtor cultural Aluisio da Conceição Menezes.

Ele vinha lutando há alguns meses contra um câncer de pulmão, mas não resistiu. Ex funcionário de diversas emissoras de rádio e tv da capital sergipana, tendo sido apresentador na TV Aperipê, e também funcionário aposentado da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Aracaju, Aluisio era bastante conhecido e querido pelos colegas e amigos dos meios de comunicação, nos anos 90 e 2000 costumava interagir bastante nos programas matutinos de rádio, sempre com posições firmes e opiniões cheias de personalidade. Aluisio, que era também chamado pelos amigos de Gato de Botas, era viúvo e deixa 3 filhas e 3 netos.

O velório acontece a partir das 14h00 no Osaf da Rua Itaporanga com saída as 16h00 para o cemitério Sao Benedito, no Bairro Santo Antonio.

Por Pedro Carregosa

Foto arquivo pessoal