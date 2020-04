MPF, MPT e MP-SE PUBLICAM NOTA A FAVOR DE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL

03/04/20 - 13:43:21

Membros afirmam que quarentena é melhor estratégia para conter avanço da pandemia de covid-19

O Ministério Público Federal em Sergipe, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Estado de Sergipe lançaram nota pública reforçando a posição das instituições a favor do isolamento social e com orientações para a população. Confira a íntegra da nota.

NOTA À SOCIEDADE

O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Estado de Sergipe vêm a público reforçar a importância da manutenção das medidas restritivas de isolamento social para prevenção e combate ao novo Coronavírus (Covid-19).

Estamos em meio a uma pandemia de doença respiratória causada por Covid-19, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Recomendamos: fiquem em casa!

Reconhecemos a preocupação daqueles que tiveram o sustento prejudicado pela quarentena.

O prejuízo deve ser combatido com intervenção estatal capaz de suprir as necessidades dos cidadãos, seja com pacotes de estímulo econômico, seja com ampliação de políticas de renda mínima, mas jamais com a ilusão, no momento, de que é possível o retorno normal das atividades econômicas, sociais, de lazer e escolares, sem o grave risco de contarmos com um aumento significativo do número de mortos em curto lapso de tempo.

É necessário que a população sergipana esteja consciente de que não dispomos, atualmente, de um real mapeamento da disseminação do vírus em todo o Estado, em razão de falhas na notificação de casos suspeitos e da ausência de aplicação de testes em massa na população. Por isso, estima-se que o número de casos suspeitos é muito maior do que o divulgado.

Apesar dos esforços das autoridades locais, enfrentamos um problema mundial de escassez de kits de testagem, respiradores e equipamentos de proteção dos profissionais da saúde que estão na linha de frente, colocando suas vidas em risco.

O principal objetivo da quarentena é evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e necessitem de internação, o que causaria um inevitável esgotamento de nosso reduzido número de leitos disponíveis em hospitais públicos e privados.

Os Ministérios Públicos vem acompanhando a ampliação da rede de atendimento pelo Estado e Municípios, mas alertamos a população de que mesmo com o aumento de leitos de UTI, a perspectiva é de que estes não serão suficientes para atender à demanda caso não sejam obedecidas as normas de isolamento social.

Concluímos, portanto, que não há informações técnicas consistentes que permitam, nesse momento, a retomada das atividades regulares de toda a sociedade sergipana.

Um exemplo do que pode acontecer se não houver isolamento

Sergipe tem cerca de 2,3 milhões de pessoas.

Se 0,2% forem contaminados rapidamente, a exemplo da Itália, teremos 4.600 mil pessoas contaminadas.

5% dos contaminados, provavelmente, desenvolverão a forma grave do coronavírus, totalizando 230 pessoas, que podem precisar de UTI em períodos muito próximos.

Em Sergipe, atualmente, estão prontos para atendimento exclusivo de COVID-19 um menos de 50 leitos de UTI no SUS (com previsão de ampliação para um total de 96).

O crescimento acelerado do número de infectados pode esgotar a capacidade de atendimento nos hospitais, colocando em risco a vida de muitas pessoas, que poderiam ser salvas se tivessem atendimento adequado.

Seguiremos vigilantes, acompanhando o desenvolvimento dos fatos e defendendo, intransigentemente, os direitos fundamentais da sociedade, o Estado de direito e o regime democrático.

E recomendamos, mais uma vez: fiquem em casa!

SAIBA MAIS

Como está a notificação de casos em Sergipe?

Há subnotificação de casos suspeitos de Covid-19 em todo o Estado de Sergipe.

Há uma ausência de estratégia clara e eficiente de testagem da população no Brasil, que permita a adoção de medidas de isolamento precoce do paciente, de prevenção profissional, de prevenção populacional e que permita conhecer a circulação viral que realmente está acontecendo.

Não há informações técnicas consistentes que permitam, nesse momento, a retomada gradativa das atividades regulares de toda a sociedade sergipana.

Por que fazer o isolamento?

Para ganhar um precioso tempo para a preparação de estruturas de atendimento da população no combate à pandemia, com a ampliação do número de leitos de UTI, respiradores e máscaras, medidas que resultam em um tratamento de maior eficácia, poupando muitas vidas.

Juntamente com o tratamento destinados aos infectados pelo Coronavírus, há demanda regular emergencial de casos outros, além de outros tipos de doença que surgem justamente nesse período, como dengue, zika, chikungunya e influenza.

O isolamento social, recomendado como forma de não disseminar o vírus, também ajuda a evitar o colapso do sistema de saúde. Logo, os leitos de UTI destinam-se não somente ao combate à pandemia, mas também às diversas moléstias que já assolam a rede pública e privada de saúde.

Das 27 capitais, Aracaju está, infelizmente, na 25ª posição no ranking de isolamento.

Um estudo da Fiocruz revela que região de Aracaju está entre um dos 40 lugares do Brasil com maior risco de disseminação grave da pandemia.

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) registrou que, “quando a Covid-19 chega à fase de franca disseminação comunitária, a maior restrição social, com fechamento do comércio e da indústria não essencial, além de não permitir aglomerações humanas, se impõe. Por isso, ela está sendo tomada em países europeus desenvolvidos e nos Estados Unidos da América”.

Um comparativo entre as províncias italianas de Lodi e Bérgamo, foram encontradas evidências de redução da curva de transmissão da Covid-19 em Lodi, justamente porque adotou medidas severas de restrição de mobilidade quinze dias antes de Bérgamo.

Fontes:

https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2020/03/procc-emap-covid-19-reporte20200317-espalhamento.pdf

https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/03/b2c7d673aff412a0913cbf4be15fea258fd138f33c7c223c0a9330892eca4656.pdf

https://osf.io/wqnga/?view_only=c2f00dfe3677493faa421fc2ea38e295

https://exame.abril.com.br/brasil/por-coronavirus-57-da-populacao-brasileira-esta-em-isolamento/?utm_source=pushnews&utm_medium=pushnotification&utm_campaign=push_exame&utm_term=push_exame

Ministério Público Federal em Sergipe