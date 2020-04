Pré-Universitário transmite live sobre “A população brasileira e os problemas sociais urbanos”

03/04/20 - 15:47:52

Preuni fará também live sobre saúde mental e foco nos estudos em tempos de quarentena com especialistas da área de Psicologia

O curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc) permanece dando continuidade às transmissões de aulas a distância para os alunos que estão em casa neste período de quarentena, devido às medidas estabelecidas pelos órgãos competentes para o combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Nesta sexta-feira, 3, haverá uma novidade: uma live extra, que acontecerá às 17h, no Instagram do Pré-Universitário (@preuni.seduc), com a psicóloga Isabela Macedo. Ela irá conversar com os alunos sobre o tema “Saúde mental e foco nos estudos em tempos de quarentena”. O bate-papo será mediado pelo professor Dicson Soares.

Já pela noite, a partir das 20h30, será a vez de os alunos aprenderem mais sobre o tema “A população brasileira e os problemas sociais urbanos”, com os professores de Geografia, Luís Eduardo (do Centro de Excelência Dom Luciano Cabral Duarte), e Fernando Cabral (articulador de Geografia do Preuni).

“Essa é mais uma forma de mostrar que nós não estamos somente atendendo aos alunos do programa Pré-Universitário, mas também dando um suporte a todos os estudantes da rede. O Preuni está fazendo um trabalho em conjunto, alinhado ao Ensino Médio em Tempo Integral e ao Ensino Médio regular”, disse a professora Gisele Pádua, coordenadora do Pré-Universitário.

Lives

Desde que se iniciou o período de quarentena, os alunos que estão em casa se preparando para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio estão contando com todo o apoio do curso Pré-Universitário da Seduc, que todas as noites transmite lives em sua conta do Instagram (@preuni.seduc).

São aulas com participação de professores de todas as disciplinas, os quais passam dicas, conteúdos e resolvem questões, interagindo com os alunos e passando uma palavra de incentivo.

Os encontros a distância seguem com um cronograma estabelecido, contando com dois professores que apresentam conteúdo do programa para o Enem e outros vestibulares. Além do professor âncora e do professor convidado, a live conta com moderadores que acompanham as transmissões e ficam com o WhatsApp Web ativo, encaminhando as dúvidas e perguntas para os professores.

Para além das lives, orientações de planejamento estudantil, questões-surpresa, links de simulados e disponibilização da versão digital dos cadernos foram utilizados na metodologia a distância. Segundo a coordenadora do Preuni, professora Gisele Pádua, as lives foram planejadas para promover a interação entre o professor e o aluno e estão superando as expectativas.

Plano de Estudos, Cadernos e Simulados Online

Ainda com base nas alternativas de promover atividades para os alunos que se preparam para o Enem 2020 durante o isolamento social, foi disponibilizado para download no Portal do Aluno/site da Seduc o Plano de Estudo do Preuni. Nesse documento, o estudante pode organizar seus horários de estudo de acordo com as demandas semanais. A tabela do Plano de Estudos pode ser acessada por meio do link:

https://www.seduc.se.gov.br/arquivos/publicacoes/pre/demais/PlanoDeEstudosSemanal-PREUNISEDUC2020.pdf

Os alunos do Preuni, sobretudo os estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, terão auxílio redobrado em relação ao conteúdo do Enem com a disponibilização dos cadernos e simulados do Pré-universitário. As disciplinas são divididas em diversos tópicos, e ao fim de cada um deles há questões de exames antigos para que o aluno possa praticar. Além disso, há dicas de sites de conteúdos relacionados ao que foi ministrado, músicas, filmes, documentários, curtas-metragens e até mesmo livros e leituras complementares. Confira os cadernos acessando o link:

https://bit.ly/2x42VBX

Para ter acesso aos simulados, basta acessar o link a seguir e preencher todos os campos.

Simulado ano 2017 com questões em inglês:

https://forms.gle/or4WbinKHdktscXs5

Simulado online ano 2017 (Espanhol):

https://forms.gle/nnCzbVe3QUGQJLtz7

Simulado ano 2018. O estudante deverá optar entre inglês ou espanhol após o preenchimento do formulário:

https://forms.gle/z18t45TURCXEgfAK9

O Preuni

O Programa Pré-Universitário tem por finalidade oportunizar aos alunos concluintes do ensino médio e egressos da rede pública de ensino melhores condições de acesso ao ensino superior, por intermédio de um curso preparatório, inteiramente gratuito, oferecido na modalidade presencial. Executadas ao longo do ano, as ações do programa Pré-Universitário estendem-se até os dias das provas do Enem, quando os professores e a equipe da coordenação pedagógica realizam um acolhimento aos alunos matriculados no programa. Ao todo, o Preuni conta com 44 polos, distribuídos em 29 munícipios, e atende a mais de 5 mil estudantes de todas as regiões do Estado.

SEDUC – ASCOM