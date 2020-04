BELIVALDO MANDA FECHAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES

04/04/20 - 07:15:31

As medidas valem até o dia 17 de abril e o prazo pode ser prorrogado a depender da propagação da covid-19

O governador Belivaldo Chagas assinou Decreto Nº 40.570, com novas restrições a circulação de pessoas e orientações para os municípios. As medidas foram publicadas, nessa sexta-feira, 03, em edição suplementar do Diário Oficial.

Belivaldo Chagas determina o fechamento dos espaços públicos de titularidade ou administrados pelo Estado, a exemplo dos Parques dos Cajueiros e Cidade. O decreto vale até o dia 17 de abril e o prazo pode ser prorrogado a depender da propagação da pandemia da covid-19.

Em reforço às medidas de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, o Decreto também traz recomendações aos Municípios. Belivaldo pede a adoção de medidas como a interdição de faixas de praias, praças, calçadões, espaços de lazer comunitário, estacionamentos coletivos e equipamentos de esporte.

As prefeituras devem ainda veicular de forma massiva, em meio imprenso, televisivo, radiofônico ou qualquer outro, comunicado a população sobre a necessidade de respeito às medidas de isolamento social. O governador pede que os gestores incluam na publicidade informações sobre a penalidade criminal em razão do descumprimento do Decreto.

“É extremamente importante que as pessoas mantenham o isolamento social. Temos registrado aumento significativo do número de contaminações pela Covid-19. Só vamos conseguir reduzir essa escalada, com a conscientização de todos de que é preciso ficar em casa”, afirmou o governador.

