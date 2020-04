CONTRATAÇÃO IMEDIATA DO PSS DA SAÚDE AMPLIA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

04/04/20 - 10:02:07

No âmbito do Decreto Municipal que prevê medidas de enfrentamento do coronavírus (covid-19) na capital e da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), está realizando convocações e reconvocações do PSS da Saúde para contratação imediata de profissionais. Com isso, a gestão municipal visa ampliar os serviços de saúde e assegurar a assistência necessária à população.

De acordo com o representante da comissão do PSS da Saúde, Pedro Rochadel, o atual cenário da saúde pública no Brasil motivou a contratação de profissionais de saúde para atuação nas ações de contingência que estão sendo executadas pela Prefeitura de Aracaju.

“A Prefeitura estava com esse processo em dias de ser finalizado quando aconteceu toda essa situação. Nós temos uma gama de profissionais já listados, que passaram por um processo seletivo e que estão à nossa disposição, sendo feitas convocações diárias para as áreas que de fato vão estar à frente dessa situação. Fazemos as convocações por edital e por telefone para que os candidatos se apresentem para já irmos lotando nas diversas redes que estão precisando e estão de frente no combate e apoio nas ações do coronavírus” explica Pedro.

Diante da necessidade que surgiu de reforçar as equipes da área da saúde e ampliar todos os serviços com base na pandemia, os resultados das listas foram tornados definitivos. O representante da Comissão do PSS da Saúde ressalta que, foram tornadas definitivas as listas de ampla concorrência e as de deficientes, e suspenso o processo de heteroidentificação, para evitar aglomerações.

“Fizemos como quantitativo de vagas inicial de 740 para várias redes, Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, atenção primária, auxiliar de apoio de redes. São 740 vagas com diversos profissionais para recompor toda a rede municipal de saúde. Foi muito importante termos esse processo seletivo, essa lista. Com grande celeridade nós conseguimos já chamar o candidato e fazer a lotação para que ele inicie na rede fazendo com que ela esteja assistida para atender a toda a população”, frisa o membro da comissão do PSS da Saúde.

Para a coordenadora do Hospital de Pequeno Porte Fernando Franco, Andréa de Souza, a contratação imediata de novos profissionais para a rede municipal de saúde, no cenário da pandemia do novo coronavírus, assegura à população atendimento contínuo e qualificado, algo essencial nesse momento.

“Diante do atual cenário que nos encontramos com a pandemia do coronavírus, essa contratação é de fundamental importância pois, esses profissionais irão atuar diretamente nas ações do Plano de Contingência, garantindo uma assistência contínua e de qualidade para a população”, diz a coordenadora do Fernando Franco.

O coordenador da Rede de Urgência e Emergência (REUE) do município, Júlio Lima, destaca o o processo de contratação imediata como algo bastante positivo, pois, nesse momento, explica, existe a necessidade de realizar a ampliação de alguns serviços e da abertura de novas escalas.

“Com esses profissionais do PSS chegando, eles vêm não só complementar as nossas escalas, como também proporcionar que a gente possa fazer uma estruturação de uma série de serviços que tem finalidade de atender essa situação da pandemia da covid-19. Esses profissionais que estão sendo lotados do processo seletivo, com qualificação e experiência, nos dão segurança para disponibilizar os serviços deles com pacientes críticos, nos possibilitando montar o atendimento de maneira segura e qualificada”, afirma o coordenador da REUE.