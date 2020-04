CORONAVÍRUS: CPTRAN FECHA EMPLACADORAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

04/04/20 - 07:04:01

Ação se deve ao cumprimento do decreto governamental que estabelece fechamento de comércios

A Companhia de Trânsito da Polícia Militar de Sergipe (CPTran) realizou nesta sexta-feira (03), o fechamento de três emplacadoras que estavam abrindo normalmente seus comércios, mesmo após o decreto governamental que determina a interrupção dos mesmos.

Populares passaram as informações pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), via o 190 da Polícia Militar. São diversas denúncias de comerciantes que estão abrindo seus estabelecimentos em bairros da capital, mas com a atuação constante de equipes da Polícia Militar.

A Polícia Militar está dando cumprimento ao decreto governamental e, através do diálogo, conversou com as empresas para que fossem fechadas e atendessem a determinação governamental. Todas as três empresas estavam funcionando nas proximidades do Detran.