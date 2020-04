DRFV procura envolvidos em roubo de veículo de aplicativo no bairro Coroa do Meio

04/04/20 - 13:57:36

O caso ocorreu na terça-feira, 25 de fevereiro, e o veículo foi recuperado pela PM

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) solicita que informações sobre envolvidos no roubo de um carro de aplicativo sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O caso ocorreu durante a tarde da terça-feira, 25 de fevereiro, no bairro Coroa do Meio.

De acordo com o agente da Polícia Civil Renato Marinho, o grupo solicitou uma corrida por aplicativo. Durante o trajeto, eles anunciaram o assalto e agrediram o motorista, que veio a desmaiar, sendo abandonado em via pública logo em seguida. Após isso, eles fugiram com o veículo da vítima, um Uno Vivace.

Segundo a investigação, câmeras flagraram o momento em que três dos quatro envolvidos abandonam o veículo, e fogem no sentido avenida Perimetral, ainda no bairro Coroa do Meio. Posteriormente, a Polícia Militar localizou o carro.

A DRFV segue investigando o roubo. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.