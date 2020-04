EM NOTA, CONBASF SALIENTA IMPORTÂNCIA DE ISOLAMENTO DE LIXÕES NO INTERIOR DE SE

04/04/20 - 07:25:57

O Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco (CONBASF) emitiu, nesta sexta-feira (03), uma nota pública salientando a importância do isolamento imediato dos lixões por parte das prefeituras como medida protetiva para os catadores de materiais recicláveis de todo o estado.

Segundo a nota, a ação deve ser tomada por “tratar-se de uma categoria extremamente vulnerável a todos os tipos de doenças, inclusive o novo coronavírus, devido à exposição e contato, no dia-a-dia, com resíduos de várias espécies, ficando assim propícios à infecção e transmissão”.

Em razão dessa realidade de risco, o CONBASF propõe o “imediato isolamento de todos os lixões municipais, com cercamento e segurança, dando acesso somente aos veículos transportadores para, assim, evitar que esses catadores sejam contaminados e busquem as unidades públicas de saúde que estarão com suas estruturas sobrecarregadas”.

O superintendente do Consórcio, Mário Rosa Albuquerque, salienta também a importância de assistência aos catadores para se cadastrarem no programa emergencial de renda mínima do Governo Federal, garantindo o benefício de R$ 600,00 durante três meses. “O CONBASF, inclusive, já se colocou publicamente disponível às gestões municipais no auxílio desse cadastramento. O momento é crítico e exigirá medidas urgentes no sentido de garantir a saúde de todos”, conclui.

Por Ascom/Conbasf