HOMEM AGRIDE COMPANHEIRA, SE ESCONDE EM ARMÁRIO E ACABA PRESO EM SOCORRO

04/04/20 - 07:53:42

Um fato inusitado foi registrado nesta sexta-feira (03) no município de Nossa Senhora do Socorro e que terminou com a prisão de um homem.

As informações são de que policiais do 5º BPM foram acionados para atender uma ocorrência no complexo Taiçoca, onde um homem teria agredido a companheira.

Os militares foram até o local da ocorrência e lá, encontraram a vitima que confirmou o fato. Os policiais chamaram o agressor, porém ele não respondeu. Em seguida, com a permissão da vitima, os policiais entraram na residência e após as buscas, encontraram o homem dentro de um armário.

A vitima e o agressor foram encaminhados para a delegacia DAGV para as providências cabíveis.

Com informações do subtenente Heliomarto Rezende, do 5º BPM