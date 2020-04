João Daniel participa de reunião para definição de medidas emergenciais para o campo durante a pandemia

04/04/20 - 09:51:44

O deputado federal João Daniel (PT/SE) participou, nesta sexta-feira, dia 3, de reunião online com representantes de vários partidos de oposição na Câmara para discutir a questão da agricultura nesse período de pandemia do novo coronavírus. O objetivo é solicitar que o governo federal dê atenção a uma pauta emergencial do campo brasileiro, em especial a agricultura familiar, quilombolas, pescadores, indígenas e beneficiários da reforma agrária.

De acordo com o deputado, para essa pauta foram tratados pontos como o problema do abastecimento, da produção de alimentos e leis que possam ser aprovadas para favorecer essas categorias do campo. Um dos exemplos citados por ele foi a criação de um crédito especial para alimentação de animais e um crédito de compra de produtos, porque os agricultores estão sem conseguir vender sua produção, em virtude do cancelamento de feiras e mercados em algumas localidades, em razão dos decretos municipais e estaduais para evitar aglomerações.

João Daniel, que é coordenador do Núcleo Agrário da bancada do PT na Câmara, citou ainda que durante a reunião foi citado o caso da Bahia em que abatedouros de pequenos animais estão sendo paralisados. Já sobre a região do Alto Sertão de Sergipe ele relatou o caso do preço do milho e da soja que subiu significativamente e tem afetado o preço do leite e atingido as pequenas queijarias.

“Necessitamos e por isso estamos discutindo medidas emergenciais para que sejam criadas, como linhas de crédito para comprar a produção da agricultura familiar e distribuição desses produtos através de programas de alimentação para comunidades pobres e alimentação escolar”, disse o deputado. João Daniel informou que novas reuniões serão realizadas e até a terça-feira será fechada essa pauta e os encaminhamentos e cobranças que serão apresentados ao governo federal por esta grande frente articuladas pelos deputados, envolvendo todos os partidos de oposição, para cobrar uma pauta de medidas emergenciais por parte do governo.

O parlamentar também informou que nessa pauta vai ser incluída também a prorrogação de todas as dívidas da agricultura familiar, reforma agrária, crédito fundiário e pescadores, até que a situação se estabilize. Em nível estadual, João Daniel também conversou nesta sexta-feira com o governador Belivaldo Chagas e tem articulado uma conversa com ele e representantes do campo de Sergipe para tratar de uma pauta emergencial local, já no início da próxima semana, voltada para a agricultura sergipana.

Foto Márcio Garcez

Foto Edjane Oliveira