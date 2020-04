Marcos Santana ignora crise do coronavírus e faz do gabinete balcão de negócios eleitorais

04/04/20 - 07:36:27

Segundo Adilson Junior, o prefeito de São Cristovão está distribuindo cargos em comissão a lideranças políticas para se fortalecer politicamente, em detrimento de atuar em prol do povo necessitado durante a pandemia de covid-19

Na contramão do que recomenda as principais autoridades sanitárias do país, o prefeito de São Cristovão, Marcos Santana, deixa de lado a adoção de cuidados necessários ao enfrentamento do novo coronavírus no município e privilegia as negociações político eleitorais durante a pandemia de covid-19.

Ao invés de adotar medidas de reforço da rede municipal da Saúde, Marcos prioriza sua candidatura à reeleição. Nesse sentido, nomeou nesta sexta-feira, 3, no cargo de secretário municipal de Esporte e Lazer, o vereador Morgan Prado.

Para tanto, o prefeito de São Cristovão, fazendo de seu gabinete de trabalho um balcão de negócios eleitorais, convenceu o vereador Morgan a desistir de tentar a reeleição para dar lugar ao suplente de vereador Cleonancio Oliveira, que assume sua vaga na Câmara Municipal e vai disputar um novo mandato.

Publicada nesta sexta, a nomeação de Morgan no cargo de secretário municipal é retroativa ao dia 1º de abril.

Repercussão negativa

Vice-prefeito e pré-candidato ao cargo de prefeito, Adilson Junior publicou vídeo em seus perfis em redes sociais para alertar ao prefeito Marcos Santana que a prioridade, neste momento, deve ser a saúde da população, pois, frisou, não se sabe, até o momento, se o atual calendário eleitoral vai ser mantido.

“O que temos visto na cidade, nos últimos dias, é o prefeito chamando lideranças ao seu gabinete, o prefeito leiloando a prefeitura com a distribuição de cargos em comissão, afastando vereadores da Câmara para que suplentes possam assumir, para adquirir apoio político para seu grupo”, diz Adilson na mensagem endereçada a Marcos.

Segundo Adilson Junior, enquanto Marcos trata apenas de política eleitoral, o cidadão de São Cristovão, sobretudo o mais carente de assistência do poder público municipal, ainda não foi contemplado com nenhuma medida adotada pela Prefeitura nesse momento crítico de pandemia.

Por Nélio Miguel Jr.