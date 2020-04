Policiais do 5º BPM recuperam moto que era desmanchada em Socorro

04/04/20 - 08:11:49

Policiais militares do 5º BPM conseguiram localizar e recuperar uma motocicleta que já estava praticamente desmanchada no município de Nossa Senhora do Socorro.

O fato foi registrado nesta sexta-feira (03) durante patrulhamento ostensivo e as informações são de que os policiais, após rondas e já sabendo de ações criminosas na área próximo a fábrica Fabise, encontraram uma moto depenada com restrições de roubo e furto. A moto foi encaminhada a delegacia de roubos e furtos de veículos.

O patrulhamento vai ser intensificado nas área da mancha criminal que corresponde a área do 5° Batalhão, informa o comandante do Batalhão, major Jorge Cirilo.

Ainda na sexta, os Militares do 5°batalhão e do Getam prenderam um indivíduo com uma pistola 9mm com 30 munições.

Com informações e foto do subtenente Heliomarto Rezende, do 5º BPM