Pré-candidato a vereador em Aracaju, Gordinho do Povo se filia ao PCdoB

04/04/20 - 11:47:15

Gordinho Do Povo, que também é conhecido por “O homem das notícias”, assinou a ficha de filiação no partido movimento 65 no dia 11 de março e a ficha foi abonada pelo vereador professor Bittencourt.

Nesta sexta-feira (03) foi um dia de grande movimentação no Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Aracaju, onde a agremiação efetuou a filiação de novos membros, a exemplo do ex-vereador e ex-deputado estadual Moritos Matos.

As informações são de que o partido já definiu as pré-candidaturas a vereadores do professor Bittencourt, do blogeueiro Gordinho Do Povo, Augusto do Japaozinho e Anderson Deffon.

Para Gordinho do Povo que participou do evento, “esse é um momento histórico e eu, nesse momento volto a reiterar que colocarei meu nome para que seja avaliado pela população Aracajuana. Quero parabenizar meus colegas de partido que escolheram a nossa agremiação por ser um partido que realmente defende o interesse dos mais necessitados”, disse Gordinho do Povo.

Munir Darrage