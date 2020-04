Professores da Unit capacitam profissionais do Cirurgia para atendimento de pacientes com Covid-19

04/04/20 - 09:03:34

A expectativa é que mais de 200 profissionais da unidade hospitalar participem do treinamento

Após o investimento de cerca de R$ 3 milhões na ampliação da Unidade de Terapia Intensiva da Fundação Beneficente Hospital de Cirurgia-FBHC, a Universidade Tiradentes inicia, nesta sexta-feira, dia 03, treinamento de cerca de 200 profissionais que estarão na linha de frente no atendimento de pacientes do covid-19. A capacitação ocorre por meio do empréstimo de um simulador endotraquial, aparelho utilizado no tratamento de problemas pulmonares.

“O simulador vai auxiliar os profissionais do Hospital Cirurgia no treinamento para intubação, é essencial nos pacientes com problemas pulmonares, principalmente nesses com o Coronavírus. A intenção da capacitação é focar nas equipes que vão ficar cuidando desses pacientes, como os médicos intensivistas que ficarão na área de isolamento e os médicos em intercorrências”, disse o médico Rilton Morais, Diretor Técnico do Hospital Cirurgia.

Com os investimentos da Unit, a instituição de saúde, que integra a rede de atendimento de possíveis casos de Covid-19 no Estado, mais que duplicou o número de leitos de UTI geral que saiu de 15 para 35. Além disso, a unidade dispõe de uma sala de retaguarda para receber pacientes regulados pelo SUS e pelo Ipesaúde. Entregue no último dia 25 de março, a UTI está equipada e começa a operar nesta sexta-feira,03.

“A Universidade Tiradentes tem contribuído em todos os aspectos para a melhoria assistencial, seja por meio das residências, por meio do ensino e, agora, com os treinamentos voltados aos profissionais de saúde. É uma parceria importantíssima e com benefícios não somente para a instituição de ensino e o hospital, com a troca de conhecimento, mas para a população de forma geral. Quando temos estudantes e professores dentro do Hospital Cirurgia, essa qualidade da assistência aumenta de forma considerável”, salienta a docente do curso de Enfermagem da Unit e coordenadora de Enfermagem do Hospital Cirurgia, Mirella Dornelas.

A FBHC é hospital-escola da Unit onde são treinados os futuros profissionais dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia. “A cooperação entre a Unit e o Cirurgia é muito frutífera. Nessa parceria, o Hospital também adquire muitas vantagens científicas porque a presença de alunos estimula o corpo clínico a evoluir e melhorar o atendimento dos pacientes. Essa colaboração tem sido importantíssima e existem outras intenções, de ambas as partes, de ampliações e de reformas”, finaliza Rilton.

Foto: Ascom/Hospital Cirurgia

Assessoria de Imprensa/Unit