PSC de Lagarto cresce com filiações e apoio de vereadores

04/04/20 - 08:26:26

O presidente do Diretório Municipal do PSC de Lagarto, deputado estadual Ibrain Monteiro, na tarde dessa sexta-feira (3), ao lado do ex-prefeito Valmir Monteiro, filiou novos quadros que chegam para somar e fortalecer a legenda nas eleições de outubro.

O agrupamento liderado por Valmir Monteiro recebeu também o apoio de alguns vereadores da cidade. Além de Jocelmo de Antônio Simões e Zé do Perfume, que já eram filiados e ratificaram a permanência no grupo, o presidente da Câmara Municipal, Eduardo de João Maratá, e o vereador Amilton se filiaram ao partido e agora fazem parte da família PSC.

“Para nós é motivo de muita alegria, tanto eu quanto meu pai sempre tivemos o carinho desses amigos que hoje confirmam, mais uma vez, o apoio a nossa chapa majoritária”, destaca Ibrain Monteiro.

Da Assessoria de Imprensa