SARGENTO PM DIAGNOSTICADO COM COVID-19 E ENCONTRA-SE INTERNADO NA CAPITAL

04/04/20 - 10:11:35

Um sargento da Polícia Militar do Estado de Sergipe foi diagnosticado com o Covid-19 e encontra-se internado em observação em um hospital da capital, sendo o primeiro caso confirmado na corporação. As informações foram confirmadas no inicio da manhã deste sábado (04). O militar é lotado no 1º Batalhão.

Por conta dessa situação, o Hospital da Polícia Militar deverá disponibilizar exames para todos que tiveram contato com o sargento infectado, inclusive seus familiares, com o objetivo de prevenir e possível tratamento antecipado, caso sejam comprovado outros casos.

O diagnóstico foi confirmado pelo de médico de plantão do Comitê de Saúde da PM, que o teste do Sargento deu positivo para o COVID 19, tendo sido tomada a providência de colocar a guarnição de serviço do militar em quarentena, os quais serão afastados do serviço a partir de hoje.

Com informações do blog Espaço Militar