Sergipe registra o terceiro óbito e cinco novos casos de pessoas infectadas pelo Codiv-19

04/04/20 - 22:23:18

O resultado do exame que detecta coronavírus deu positivo para a idosa de 90 anos que faleceu na última sexta-feira, 4, ao dar entrada no Serviço de Pronto Atendimento do Ipesaúde com dificuldades para respirar. Com este, sobe para três o número de óbitos em Sergipe. Ela é a mãe da mulher de 61 anos que faleceu na quinta-feira por Covid-19.

Com o teste positivo dela, são cinco novos casos confirmados: duas mulheres, de 34 e 39 anos, e uma criança de 3 anos (todas pessoas próximas ou parentes de casos que vieram a óbito), e uma mulher de 31 anos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Todas estão em isolamento domiciliar.

Panorama atual – Receberam Alta: 14, Óbitos: 03, Confirmados: 32. Cidade: Aracaju: 28, Propriá: 02, Nossa Senhora da Glória: 01, Capela: 01

Coronavirus em Itabaiana – Dos cinco exames positivos divulgados neste sábado, 4, pela Secretaria de Estado da Saúde, um é de Itabaiana. Trata-se de uma mulher de 34 anos, que é filha da mulher de 61 e neta da idosa de 90 anos, que vieram a óbito pela doença. É o primeiro caso confirmado do município.

A princípio, a notificação tinha sido para Aracaju, porque a vítima tinha dado um endereço da capital, o que foi posteriormente corrido.

Os outros quatro casos são de pessoas residentes em Aracaju.

Ao todo, Sergipe tem 32 casos, sendo 27 em Aracaju, dois em Propriá, e um em Capela, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória. São três óbitos: duas mulheres (61 e 90 anos) e um homem (60 anos).