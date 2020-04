“Sou homem de cumprir palavra”, afirma Cabo Amintas que migrou para o PSL

04/04/20 - 09:22:30

O vereador Cabo Amintas (PTB) confirmou a mudança de partido, passando a ser filiado do Partido Social Liberal (PSL). A partir dessa data, o parlamentar assume também a vice-presidência do Diretório Estadual da sigla partidária.

No último dia definido para filiações, de quem já tem mandato, a coligação PTB/PSL, reuniu 72 nomes formando duas chapas para a majoritária que pretendem eleger prefeito de Aracaju, o Deputado Estadual e presidente do Diretório Estadual do PTB em SE, Rodrigo Valadares. O nome para o vice na chapa ainda será indicado pelo PSL, que tem como presidente do Diretório Estadual o empresário Fábio Valadares e como vice-presidente o vereador Cabo Amintas, que já anunciou que é pré-candidato à reeleição.

Amintas já havia anunciado antecipadamente a mudança de partido que se confirmou nesta data. “Como eu já havia dito há alguns meses, assim que abrisse a janela partidária, migraria para o PSL e assim eu fiz, por que sou homem de cumprir palavra. Para mim, uma honra ainda maior é assumir a condição de vice-presidente do Diretório Estadual, mas, independente de função, o objetivo é somar forças para eleger Rodrigo Valadares como prefeito de Aracaju”, declarou.

Fábio Valadares, presidente do PSL em Sergipe, recebeu Amintas na sede do partido para consolidar a filiação. “Cabo Amintas já está com a gente desde que entramos no Diretório Estadual, antes mesmo de eu assumir. A chapa está excelente e gostaríamos de eleger quem sabe 3 vereadores”, afirmou o empresário.

Já o deputado estadual Rodrigo Valadares disse que sem dúvidas o resultado das chapas montadas será benéfico para os dois partidos coligados. “Temos 2 anos de trabalho e nossas chapas não foram compostas de última hora. Por isso tivemos a ousadia e humildade para fechar as 2 chapas, cada uma com 36 candidatos e o Cabo Amintas veio junto com a gente. Com certeza cada uma das chapas terá pelos menos de 2 a 3 candidatos eleitos”, disse o deputado.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas