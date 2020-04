Acidente deixa 2 mortos e 2 feridos no interior do estado

05/04/20 - 09:25:17

Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão deixou um salde de duas pessoas mortas e outras duas gravemente feridas.

O acidente foi registrado neste sábado (04) no município de Canindé do São Francisco e as informações são de que um veículo teria quebrado e um caminhão prestou o socorro puxando o carro que estava com problemas, quando em uma curva, na região conhecida como Baixa Funda, no Povoado Capim Grosso, um veículo Celta acabou batendo na traseira do caminhão.

Devido a gravidade do acidente, duas pessoas morrem no local e outras duas ficaram gravemente feridas.

As vitimas foram socorridas às pressas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para uma unidade hospitalar da região.