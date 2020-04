CES/SE faz doação de alimentos e de produtos de limpeza ao Asilo Rio Branco

05/04/20 - 09:40:07

O Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE) fez uma doação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza para os idosos do Asilo Rio Branco, em Aracaju. A ação aconteceu na última sexta-feira, 3 de abril.

De acordo com o vice-presidente do CES/SE, Eduardo Ramos Gomes, o Conselho foi procurado pela Assistência Social do Asilo Rio Branco que solicitou o auxílio por se encontrar em dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Fomos procurados por pessoas do Asilo que nos informou que por causa do Covid-19 as visitas estão suspensas, por serem pessoas de risco, e com isso as doações caíram consideravelmente. Apesar da contribuição dos idosos internos do Asilo, a demanda é muito grande, tem despesas diversas e o local não tem como suprir. O estoque deles está quase zerado, estão precisando de ajuda para que possa manter o Asilo funcionando e os idosos não corram o risco de morrer pelo novo coronavírus e também de fome. Então, o Conselho sensível a isso, inseriu o Asilo Rio Branco na nossa campanha de doação e fomos bem recebidos e agradecidos e nos sentimos honrados em estar contribuindo com aquelas pessoas idosas, pois amanhã também poderemos estar no lugar deles”, explicou Eduardo.

A assistente social do Asilo, Micheline Figueiredo, ficou muito contente com a doação e agradeceu a todos que compõem o Conselho Estadual de Saúde pela colaboração. Quem quiser doar é só entrar em contato com o Asilo Rio Branco pelo número (79) 3217-6124 nos dias úteis ou pelo email: [email protected] . O endereço é: Avenida Adélia Franco, 2350 – Bairro Luzia – CEP 49048-010 – Aracaju/SE.

Por Gleydiomar Góis

Foto: Freedman de Souza