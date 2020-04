Homem mata esposa e comete suicídio em Graccho Cardoso

05/04/20 - 17:34:53

Mais um feminicídio é registrado no estado de Sergipe. Desta vez, o crime ocorreu na tarde deste domingo (05) no povoado Ponto Chique, no município de Graccho Cardoso.

As informações de que a vitima, uma mulher de 22 anos, identificada como Andresa de Jesus Santos, foi assassinada pelo marido, José Luan dos Santos, 24 anos, que usou uma espingarda para cometer o crime.

Segundo informações da Polícia Militar, após matar a companheira, José Luan cometeu suicídio, se enforcando próximo ao local onde o corpo da esposa estava.

Luan e Andreza eram do município de Aquidabã e tinha se mudado há pouco tempo para Graccho Cardoso.

A Polícia Militar foi acionada e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte.

Com informações de Genison Balbino