Lagarto: Ginaldo do Feijão se filia ao PSC e Adelson Ribeiro ao PL

05/04/20 - 08:03:27

Dentro do trabalho de fortalecimento do PSC de Lagarto para as eleições municipais, o presidente do Diretório Municipal, deputado estadual Ibrain Monteiro, ao lado do ex-prefeito Valmir Monteiro, celebra a filiação do empresário Ginaldo do Feijão, um comerciante muito bem sucedido que, pela primeira vez em sua trajetória, decide entrar na vida pública.

Ginaldo do Feijão vinha sendo cortejado por todos os grupos políticos de Lagarto, mas jamais escondeu sua afinidade com o agrupamento liderado por Valmir Monteiro. “Para nós é uma honra, uma grande satisfação de ter um empreendedor como Ginaldo que vem para somar, que vem nos ajudar a fortalecer o PSC. Nosso partido ganha uma grande adesão neste sábado”, celebra Ibrain Monteiro.

Adelson Ribeiro no PL

Também compondo com o agrupamento da família Monteiro, Adelson Ribeiro assinou sua filiação no PL e colocou seu nome à disposição para compor com o grupo. “Adelson tem sido um amigo fiel, muito leal a mim e a meu pai, um homem de palavra. Ganha o PL com sua filiação e é mais um valoroso reforço para o nosso grupo”, reforça Ibrain.

Da Assessoria de Imprensa