05/04/20 - 08:51:06

Policiais do 5° BPM conseguiram recuperar mais uma moto roubada no município de Nossa Senhora do Socorro, na madrugada deste domingo (05).

Os militares, sob o comando do major Jorge Cirilo, foram acionados através do CIOSP para atender uma solicitação de roubo a moto no bairro Piabeta.

Os policiais agiram rápido e a equipe Búfalo comando do 5° BPM conseguiu localizar e recuperar a moto XRE 300 de cor cinza e placa QKW 6549. Os marginais conseguiram escapar, já a morocicleta foi conduzida pra delegacia para as providências cabíveis.

Com informações e foto do subtenente Heliomarto Rezende, do 5º BPM