REPRESENTANTE DO “SAL E BRASA” PEDE SOCORRO PARA NÃO FECHAR RESTAURANTE

05/04/20 - 18:16:44

Um representante do Restaurante Sal e Brasa, em Aracaju, entrarou em contado com o deputado capitão Samuel Barreto, para pedir apoio que interferisse junto à prefeitura de Aracaju, para rever as normas de atendimento delivery, com entrega em domicílio.

Em suas redes sociais, capitão Samuel diz que “recebemos via stagram de um dos representantes do Sal e Brasa (agora o sal e Brasa Aracaju) pedindo socorro, pós determinação da Prefeitura de Aracaju está fazendo o restaurante não funcionar de forma nenhuma”, explicou o deputado.

Por conta do pedido da empresa, o deputado diz que eles pedem “encarecidamente sua atenção pelo fato da medida que determinou o fechamento das entradas da Orla estar nos prejudicando gravemente”.

Ao parlamentar, a empresa explicou que “nosso restaurante está funcionando (tentando sobreviver) apenas na modalidade de entrega de alimentos e muitos cliente que/faziam a retirada dos alimentos na porta do restaurante, bem como nossos motoboys estão impedidos de chegar no restaurante o que nos causa um enorme prejuízo”.

Samuel conclui afirmando que é preciso que a prefeitura estude uma maneira de flexibilizar a determinação, sem com isso colocar em risco a população, mas que possa preservar a empresa e empregos gerados pelo restaurante.