ACERTO DE CONTAS TERMINA COM DOIS MORTOS NO JOÃO ALVES, EM SOCORRO

06/04/20 - 07:37:16

Um possível acerto de contas por conta do tráfico, terminou com a morte de dois homens no Mutirão do Conjunto João Alves, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas por policiais do 5º BPM são de que na noite deste domingo (05) uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência por conta de disparos de arma de fogo.

No local, os militares encontraram dois homens mortos. Um deles teria ido à residência do desafeto, houve uma troca de tiros e os dois morreram, além disso, a polícia apreendeu 4 quilos de maconha.

Um dos envolvidos tem passagem pelo sistema prisional e a Polícia Civil investiga o outro. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

A droga foi apreendida juntamente com as armas e coletes e encaminhadas para a delegacia.

Com informações e foto do subtenente Heliomarto Rezende