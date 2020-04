ADEMA INTERDITA PRAIAS DO ESTADO COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19

06/04/20 - 05:55:08

Operação cumpre orientação do último decreto do governador que pede interdição de espaços públicos para evitar aglomerações de pessoas

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) interdita na manhã deste domingo, 5, algumas praias do estado. Essa interdição, faz parte de mais uma ação instituída por meio do decreto 40.570/2020, publicado no último dia 03 de abril que estabelece novas medidas de enfrentamento e prevenção à epidemia causada pelo Covid 19.

No decreto, o governador orienta interdição até o dia 17 de abril, de espaços públicos de titularidade ou administrados pelo Governo de Sergipe para evitar a aglomeração de pessoas, tais como faixas de praias, praças, calçadões, espaços de lazer comunitário, estacionamentos coletivos e equipamentos de esporte, mantendo apenas a circulação de passagem, serviços de manutenção, vigilância e atividades essenciais.

“Hoje foram interditadas praias centrais desde a praia dos artistas até um pouco mais da praia do viral, também foi interditada as praias da Barra dos Coqueiros e as praias de Pirambu. Amanhã seguimos a operação no sentido Sul até as praias do Saco em Estância e no decorrer da semana continuaremos o trabalho, pois temos uma extensão de 163km de costa. Estamos colocando placas, confeccionando mais para colocar em toda extensão de praia falando sobre a interdição”, explica Gilvan Dias, diretor presidente da Adema.

Equipes da Polícia Militar também estão nas praias nesse domingo, 5, monitorando a circulação de pessoas, afim de garantir a saúde e segurança de todos. A orientação é que as pessoas permaneçam em casa, para melhor enfrentamento à pandemia.

Fonte e foto ASN