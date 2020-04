Aracaju registra mais um óbito por Covid-19. Agora são 4

06/04/20 - 12:40:04

Aracaju registra mais um óbito vitima do Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou na manhã desta segunda-feira (06), mais um óbito devido complicações da Covid-19. Trata-se de um homem, 66 anos que estava internado em hospital particular da capital. O paciente era hipertenso, diabético e obeso.

Ele fazia parte do grupo de risco por ter hipertensão, diabetes e obesidade. Ele foi confirmado com Covid-19 no último dia 1º e a informação é de que ele havia tido contato com familiares que haviam viajado para o Rio Grande do Norte. Com este, sobe para quatro o número de óbitos em Sergipe.

