Centro Universitário Mauricio de Nassau se destaca com Educação 4.0

06/04/20 - 13:06:56

Professores focam na formação ético-profissional dos estudantes

Por: Suzy Guimarães

A Educação 4.0 vem revolucionando o processo de ensino e aprendizagem em todo o mundo. Nessa vertente, a UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju tem investido na inovação. Os profissionais que atuam na Instituição têm discutido constantemente as diretrizes curriculares visando compreender o processo de formação ético-profissional do estudante, priorizando a inserção do aluno no mercado.

“É muito importante que os docentes mantenham acesa a linha de discussão voltada para a Educação 4.0. É relevante planejar de forma colaborativa as ações dos semestres letivos com o foco nessa inovação”, observa a coordenadora acadêmica da UNINASSAU Aracaju, Izabela Rezende.

Ela explica que os docentes têm buscado entender e analisar a relação dessas novidades com o plano de ensino, visando ofertar aos alunos cada vez mais qualidade nas aulas. “Buscamos priorizar a criatividade, a pesquisa, os projetos e as experimentações, sempre atentos às novas tendências da Educação”, diz. Izabela. A professora também destaca que os educadores vêm trilhando o caminho certo para executar propostas inovadoras ao longo de 2020.

“Temos a responsabilidade não só de formar os alunos, mas também de inseri-los no mercado de trabalho diante da quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0”, enfatiza a professora. Ela lembra que a discussão iniciada no encontro pedagógico desse ano viabiliza ao corpo docente os instrumentos para o desenvolvimento das habilidades digitais e empreendedorismo mesmo diante das mudanças impostas pela pandemia.