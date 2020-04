COGERP RECEBE E DOA MAIS DE 500KG DE ÁLCOOL EM GEL PRODUZIDOS PELA UNIT

O álcool líquido, doado pela Usina Campo Lindo, foi repassado para a Unit, que produziu o álcool em gel doado às instituições da SSP

A Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp) e a Universidade Tiradentes (Unit) concentraram esforços para a produção de pouco mais de 500kg de álcool em gel. O material foi produzido a partir de doação feita pela Usina Campo Lindo, que entregou 5 mil litros de álcool líquido 70%, dos quais mil litros ficaram com a Cogerp. O material produzido foi doado às instituições que formam a SSP e também para a Saúde.

A partir dessa doação, os representantes de instituições vinculadas à Cogerp, o diretor do Instituto Médico Legal (IML), Vitor Barros, e o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, intermediaram junto à Universidade Tiradentes (Unit) para formular a quantidade de 600kg de álcool em gel. Devido à falta de insumos, foi possível a produção de pouco mais de 500kg de álcool em gel.

Dessa produção, as instituições que formam a Cogerp – IML, Instituto de Identificação, Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF) e Instituto de Criminalística (IC) – ficaram com 350kg. Outros 20kg foram doados a Saúde. Já os demais 170kg foram entregues às polícias Civil e Militar, e também para o Corpo de Bombeiros. A produção não alcançou os 600kg por falta de insumos.

O álcool produzido foi entregue, na última sexta-feira, 3, ao superintendente executivo da SSP, coronel José Pereira de Andrade. A coordenação da produção do álcool em gel na Unit foi da professora adjunta do curso de Farmácia, Cinthia Meireles. A universidade utilizou o próprio laboratório para a produção do material doado à SSP.

