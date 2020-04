Covid-19: Prefeitura já realizou desinfecção de mais de 50 áreas públicas da capital

06/04/20 - 08:17:14

Com o objetivo de diminuir a possibilidade de proliferação do novo coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), já realizou, no período de uma semana, a desinfecção de mais de 50 áreas públicas da cidade.

Os serviços tiveram início no dia 27 de março. De lá para cá, estão sendo esterilizados, numa ação continuada, terminais e pontos de ônibus e de táxi, mercados, casas de apoio a idosos, áreas próximas a hospitais e unidades básicas de saúde que atendem exclusivamente pacientes com síndromes gripais.

Nesta sexta-feira, 3, foram esterilizadas as áreas externa e interna do Centro Administrativo Aloísio Campos, terminais de integração DIA, Leonel Brizola e do Mercado, além das áreas externas e internas dos Mercados Centrais.

A iniciativa da Prefeitura de realizar a desinfecção desses pontos públicos foi discutida e aprovada no Comitê de Operações Emergenciais, liderado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, como uma das medidas de enfrentamento à covid-19.

“Esta é mais uma ação fundamental para conter a propagação do coronavírus. O hipoclorito, usado na desinfecção das áreas públicas, é um agente químico que atua de maneira muito efetiva, de modo que entendemos a sua eficácia para diminuir o crescimento do vírus na cidade. É mais uma medida inovadora que buscamos para combater a pandemia porque estamos usando na limpeza de locais de grande circulação, como terminais de ônibus, pontos de táxis, áreas externas de hospitais públicos e privados, das unidades básicas de saúde que já estão atendendo pessoas com síndromes gripais, entre outros pontos”, afirma o prefeito.

Como é feito

Na prática, os trabalhos começam pela varrição de toda a parte externa dos locais, depois é feita uma lavagem de calçadas e paredes com sabão desinfetante. Em seguida, é aplicado, por meio de jato de alta pressão — conectado a um caminhão-pipa com capacidade para oito mil litros —, o hipoclorito de sódio, que também é antibactericida e esterilizante, eliminando o vírus que porventura esteja no chão, corrimão, paredes, dentre outros locais onde possa haver contato com a população.

Na ação, é utilizado um efetivo de 20 profissionais de limpeza pública, divididos em duas equipes que atuam simultaneamente em áreas distintas da capital.

“A ação realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Emsurb, é de suma importância para manter limpo e desinfectado os ambientes que têm circulação de pessoas. O objetivo é eliminar o vírus que porventura circule nessas áreas, como em ambientes onde há idosos. Então, é uma ação que contribui no combate à pandemia”, afirma o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

O presidente acrescenta que a desinfecção é feita por blocos e não há riscos à saúde da população nem aos trabalhadores da empresa terceirizada que aplicam o produto nas áreas públicas.

Luiz Roberto destaca ainda que todos os trabalhadores foram treinados e atuam com os devidos equipamentos de proteção individual, como óculos, máscaras com filtro para gases, luvas, macacão e respirador facial.

Os serviços continuarão nos próximos dias.

Confira a relação das áreas públicas já desinfectadas:

Áreas interna e externa dos Mercados Centrais;

Terminal do Mercado;

Terminal Leonel Brizola;

Terminal DIA;

Terminal do Centro;

Terminal Maracaju;

Terminal Atalaia;

Áreas interna e externa do Centro Administrativo Aloísio Campos (sede da Prefeitura de Aracaju);

Área externa da Delegacia Plantonista da Zona Sul;

Pontos de ônibus na Av. Chanceler Osvaldo Aranha;

Área externa da Cohidro;

Área externa da clínica Policlin;

Área externa da UBS Edézio Vieira de Melo;

Pontos de ônibus e táxi ao lado da praça Dom José Thomaz;

Áreas externa e interna do Mercado Dr. Carlos Firpo (Bairro Siqueira Campos);

Área externa da Delegacia Plantonista;

Entrada principal do 28º Batalhão de Caçadores;

Entorno do Hospital da Polícia Militar;

Entorno da Maternidade Santa Isabel;

Área externa do Hospital São José;

Área externa da UBS Cândida Alves;

Área externa da UBS Francisco Fonseca;

Área externa do Hospital Universitário;

Área externa da UBS Joaldo Barbosa;

Área externa da UBS Adel Nunes;

Área externa do Hospital de Urgência de Sergipe;

Área externa da UBS Amélia Leite;

Área externa da Urgência do Ipes Saúde;

Área externa do Hospital de Cirurgia;

Área externa do Hospital Gabriel Soares;

Entorno do Instituto Médico Legal;

Ponto de Táxi em frente ao Colégio Patrocínio de São José;

Área externa do Hospital de Urgência São Lucas;

Área externa do Hospital de Urgência Unimed;

Entorno da base do Samu;

Entorno do Cemar;

Área externa da Ceasa;

Área externa do Asilo Same;

Restaurante Padre Pedro;

Mercado Vereador Milton Santos (Farolândia);

Lar de Zizi;

Entorno da UBS Sinhazinha;

Área externa Asilo Rio Branco;

UBS Lauro Dantas Hora;

Mercado Municipal Miguel Arraes (Bugio);

Ponto de Táxi em frente ao Assaí;

Mercado Municipal Roberto Silveira (bairro América);

UPA Nestor Piva;

Pontos de Táxi da av. Carlos Firpo;

UPA Fernando Franco;

UBS Augusto Franco;

UBS Ministro Costa Cavalcante.

Por Tirzah Braga