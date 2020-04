GOVERNO DISPONIBILIZA ANÁLISE DE TEOR ALCOÓLICO EM ÁLCOOL LIQUIDO E GEL

06/04/20 - 13:57:33

Determinação do teor alcoólico aponta eficácia do produto contra o novo coronavírus

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) vai disponibilizar gratuitamente a análise para determinação de teor alcoólico em álcool etílico na forma líquida e em gel. A medida, que aponta a eficácia do produto contra o novo coronavírus, visa atender a demanda de unidades de saúde, entidade filantrópicas, secretarias estaduais e municipais de Saúde, Vigilâncias Sanitárias e Procon.

A diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby, explica que o álcool é largamente utilizado para higienização das mãos e desinfecção de artigos ou superfícies, e que por isso, é tão importante neste momento de combate à pandemia do novo coronavírus. “O álcool é um importante agente químico antimicrobiano, que é eficaz para remoção, destruição ou para impedir a disseminação de organismos na pele”, ressalta.

Lúcia Calumby revela que essa nova iniciativa do ITPS vai auxiliar as unidades de saúde e os órgãos públicos na verificação do teor alcoólico do produto, que deve ser de no mínimo 70% para agir contra o novo coronavírus. “A finalidade da análise é verificar se o álcool exerce as suas funções antissépticas desejadas, ou seja, se destrói ou impede o crescimento de micro-organismos. A concentração recomendada para esta finalidade é de 70% e, por isso, a necessidade deste tipo de análise”, explica.

Kaká Andrade, diretor-presidente do ITPS, destaca que o órgão está implantando ações para auxiliar o Governo de Sergipe no enfrentamento à pandemia. “O ITPS, com todo seu histórico e legado na ciência e tecnologia, não poderia deixar de dar a sua contribuição neste momento tão delicado. Nosso corpo técnico está atento e também estudando, dentro de sua área de atuação, medidas para evitar a disseminação do vírus e enfrentar esta pandemia”, comenta.

Solicitação de análise

As solicitações de análise para determinação de teor alcóolico deverão ser feitas pelos e-mails [email protected] e [email protected], e também pela página do ITPS no Facebook e pelo perfil no Instagram. Durante a solicitação, a pessoa fará o agendamento para entrega da amostra do produto na sede do ITPS. O resultado da análise será enviado por email.

Água ultrapura

O ITPS também está fornecendo gratuitamente água ultrapura a instituições e farmácias que estão produzindo álcool em gel para doação a unidades de saúde e entidades filantrópicas. As solicitações também deverão ser feitas via email.

Enfrentamento ao coronavírus

Em cumprimento ao decreto 40.567, do Governo de Sergipe, o ITPS suspendeu o atendimento ao público externo e todas as atividades internas/externas, com exceção daquelas consideradas essenciais no combate à pandemia pelo novo coronavírus.

Nas situações em que o tipo de atividade permite, os servidores do ITPS estão atuando por meio de teletrabalho, de segunda a sexta-feira, de 7h às 13h. O cidadão que precisar entrar em contato deverá utilizar os e-mails disponíveis no site www.itps.se.gov.br.

Informações e foto ASN