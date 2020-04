Grupo da prefeita Hilda Ribeiro sai fortalecido da fase de filiação partidária

06/04/20 - 13:34:58

No sábado, 4, foi o último dia para que os futuros candidatos nas próximas eleições se filiassem a algum partido político. Durante toda a última semana, os grupos políticos de Lagarto se articularam para finalizar as filiações. E, após este período, ficou evidente que o grupo da prefeita Hilda Ribeiro saiu fortalecido no Município.

Além do Solidariedade, atual partido da prefeita, o PDT, o PSB e o Republicanos também compõe a base aliada. Ao todo, estas quatro siglas juntas devem lançar entre 65 a 70 candidatos em Lagarto e a expectativa é a de que sejam eleitos entre 8 a 9 vereadores deste agrupamento nestas eleições.

A força demonstrada pelo grupo da prefeita Hilda mostra a sua capacidade política de articulação e entendimento do momento político atual. Além disso, esta composição reflete a sensação do povo lagartense de que a gestão da prefeita Hilda vem realizando um bom trabalho e representa o interessa de toda a população.

Fonte e foto assessoria