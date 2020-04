Jucese oferta vários serviços on-line através do Portal Agiliza

06/04/20 - 13:41:32

Atendendo ao decreto de nº 40.567, do Governo Estadual, a Junta Comercial do Estado de Sergipe – JUCESE, suspendeu o atendimento presencial devido a pandemia da covid-19, mas os seus serviços continuam funcionando normalmente por meio do Portal Agiliza Sergipe.

Com o JUCESE 100% Digital, através do Portal Agiliza Sergipe, o empresário pode ter acesso aos serviços em qualquer dia e horário da semana. Entre eles estão a constituição e alteração de empresas; baixas de empresas; registo de livros; balanços; certidões simplificadas, específicas e de inteiro teor.

O presidente da Junta Comercial, Marco Freitas, destaca que o Portal Agiliza Sergipe é mais um objetivo do Governo de Sergipe que visa a desburocratização, celeridade e segurança dos processos. “O empresário não precisa se preocupar em ter que ir até a Jucese, pois todos os serviços podem ser realizados de forma digital”, ressalta.

Os serviços citados acima estão disponíveis no http://www.agiliza.se.gov.br/.

Por Assessoria de Comunicação/ Jucese